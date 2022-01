Jour de l'An : les recettes détox de Cyril Lignac pour éponger les excès

Alice prévoit de faire la fête ce soir et elle voudrait connaître les conseils de Cyril Lignac pour "récupérer de la Saint Sylvestre".

"Il y a un légume qui est fantastique : c'est l'artichaut. Cela fait un bien incroyable quand on a bien mangé et re-bien mangé", explique Cyril Lignac. On prend un artichaut, on fait un bouillon avec de l'eau, des légumes (des carottes, par exemple) et on laisse cuire les artichauts dedans, puis on les sert avec une petite vinaigrette. "Et surtout quelques petites herbes", ajoute le chef.

Outre les artichauts pour récupérer le lendemain de fête, il y a le traditionnel bol de soupe : potimarron, potiron, chou-fleur, pommes de terre. On mixe, puis on peut ajouter de la crème. "Si on veut faire léger, on ne met que des légumes avec du bouillon", ajoute le chef.

Ensuite, vous pouvez manger des féculents : des pâtes, ou du riz avec des œufs. Sans oublier les fruits comme les bananes écrasées avec un jus de citron vert.

