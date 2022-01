Jour de l'An : comment bien choisir le champagne pour votre repas ?

Qui dit réveillon, dit champagne ! La boisson incontournable pour les fêtes de fin d'année. Mais, entre champagne millésimé, brut classique, blanc de blanc, blanc de noir, comment s'y retrouver ?

"Bien malin qui peut décrypter une étiquette de champagne, car il y a très peu d'indications obligatoires sur ces étiquettes, à part le degré d'alcool, la contenance. Alors on peut retrouver à la limite le cépage, à la limite le Chardonnay pour les bruts. Mais sinon, on a très très peu d'indications", fait remarquer Sylvie Metzelard, journaliste à 60 millions de consommateurs. "On sait que 2012 et 2015 sont de bonnes années" pour les champagnes millésimés, ajoute-t-elle.

Brut, extra brut et nature, quel est le rôle du dosage dans le goût du champagne ? "Brut, extra-brut, dry, demi-sec, tout est question de sucre. Après ce qu'on appelle dégorgement, quand après la deuxième fermentation les levures ont été évacuées des bouteilles, le vigneron ajoute ce qu'on appelle une liqueur de dosage, à base de sucre de canne", détaille la journaliste. "Alors le taux de sucre varie (...) Pour le brut, on a une teneur qui est inférieure à 12 grammes par litres, alors qu'un extra-brut, ce sera 6 grammes et un demi-sec on sera entre 32 et 50 grammes. C'est beaucoup plus d'où le fait qu'on réserve celui-là pour le dessert", résume Sylvie Metzelard.



Comment différencier les champagnes ?

"Le brut sans année, c'est le champagne de base. Il est élaboré à partir de cépage, d'années et de régions différentes. La cuvée parcellaire, là vous êtes déjà dans du haut de gamme, est élaboré à partir de raisins d'une parcelle très spécifique (...) donc là, c'est un bon champagne généralement. Et le millésime est le seul qui a une année inscrite sur sa bouteille et sur son bouchon (...) il a été produit avec des raisins d'une seule année, il a été affiné pendant 36 mois alors que c'est 15 mois pour un brut normalement. C'est beaucoup plus élaboré", révèle la journaliste.

Dans les champagnes, "il faut savoir qu'il y a trois cépages majeurs : le Chardonnay, le Pinot noir et le Pinot meunier", ajoute Sylvie Metzelard. Le champagne blanc de blanc "est un cépage de raisin blanc à chair blanche, du Chardonnay donc". C'est un champagne "un peu acide avec des notes de fruits blancs comme la pomme ou la poire", tandis que "le blanc de noir c'est du Pinot noir, c'est un raisin à peau noire et chair blanche, ce qui donne des notes de fruits proches de la framboise", explique-t-elle.

Quelles sont les bouteilles recommandées ?

60 millions de consommateurs a mené l'enquête sur de nombreuses bouteilles de champages pour les classer. En millésime, "on a un Castellane 2019 à 19 euros. C'est la meilleure note de la dégustation que l'on a organisée, il a eu 15,5/20", détaille Sylvie Metzelard. Pour un brut classique, misez sur "une bouteille de Charles de Courance", la marque distributeur de Carrefour qui a eu un 15/20. Et le meilleur blanc de blanc c'est le Mesnil (25 euros) pour un 13,5/20, termine la journaliste.

"Le prix du champagne n'est pas toujours gage de qualité. On le voit, on a de très bonnes surprises avec des vins qui ne payent pas de mine et des déceptions avec des plus grands noms", conclut Sylvie Metzelard.