En France, la tradition c’est de s’embrasser sous le gui à minuit. Pourquoi du gui ? Simplement parce qu’il était considéré comme porte-bonheur par les Celtes, comme ses feuilles restent vertes même en plein hiver, ils en ont fait un symbole d’immortalité et donc de bonne santé. Mais, en Espagne, là ce n'est pas le gui qui compte à minuit, mais le raisin.

En Espagne, au moment des douze coups de minuit, on mange des grains de raisin. Exactement douze, un à chaque coup de cloche ! Et si on réussit à le faire sans s’étouffer, on est censé avoir une année de prospérité. Mais, le plus amusant dans cette tradition, c'est son origine qui n’a absolument rien de religieux, contrairement à ce qu’on croit. En fait cette tradition est purement commerciale.

Elle remonte à 1909, dans la région d’Alicante au sud-est de l’Espagne. Cette année-là la récolte de raisins a été si prolifique qu’il y a surproduction. Quelques viticulteurs malins ont alors l’idée d’inventer de toutes pièces ce concept de "raisins de la chance", des raisins qu’ils vendent par 12 grains pour se débarrasser de leur excédent de stock. Depuis la tradition est restée.

Mais en France et Espagne, il y a quelque chose qui est commun à la Saint-Sylvestre : les gros câlins. On a en effet constaté que dans le monde tout les 23 septembre naissaient quasiment 2 fois plus de bébés que les autres jours de l’année. En remontant 265 jours plus tôt, durée moyenne aujourd’hui d’une grossesse, les démographes sont tombés sur le 1er janvier.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.