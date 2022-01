Jour de l'An : la recette de Cyril Lignac pour un dessert léger et fruité

À la veille du Réveillon, Jean-François aimerait une recette de "dessert léger pour terminer le dîner de Saint-Sylvestre".

"On n'a pas 36 solutions : je dis toujours une salade de fruits", démarre Cyril Lignac. Épluchez des litchis de la Réunion. Travaillez aussi le pamplemousse en l'épluchant puis faites des suprêmes. Mélangez les deux fruits avec des marrons glacés. Vous pouvez aussi mettre des pommes, des kiwis, des oranges, de la clémentine. "Il faut respecter les fruits de saison", poursuit le chef.

À côté, montez une crème avec 125g de mascarpone, 12cl de crème liquide. Emulsionnez avec 65g de sucre ou de sucre glace. Ensuite ajoutez de l'eau de rose ou de l'eau de fleur d'oranger. entre les fruits et la crème, on peut gratter du sorbet aux fruits pour en faire un petit granité, "comme ça on a de la fraîcheur, on n'est pas puni, parce qu'on a de la crème aussi".

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.