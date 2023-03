Gastronomie : la Poule au Pot, un plat béarnais traditionnel

Chez Lazare est une belle auberge située dans les collines qui bordent les Pyrénées sur la commune d'Arros de Nay à 20 kilomètres de Pau. La famille Castagnet y est installée depuis 1876, date où Lazarre Castagnet y installe une gargote pour les ouvriers de la carrière de pierre voisine.

"C'est mon père qui a repris la recette de la Poule au Pot dans les années 1970, explique Christophe Castagnet l'actuel chef de Chez Lazarre. Il n'y avait plus beaucoup de restaurant qui faisait de la poule au pot à l'époque alors que c'était la spécialité régionale." Christophe Castagnet a exercé au Québec avant de s'installer à Orthez durant 15 ans et enfin, revenir tenir l'auberge familiale en 2020.

"C'est un hommage à mes parents, refaire la Poule au Pot à l'identique. On sert le bouillon de vermicelle en entrée, la poule au pot en plat principal, avec les choux farcis, le cèleri, les navets et les carottes. En dessert on termine avec des crêpes flambées au grand-marnier."

Christophe n'utilise que des produits locaux pour ses légumes et bien sûr les poules. Pas des poulets car la chair des poules tient beaucoup mieux dans le bouillon dans lequel elles cuisent doucement durant 2 heures. "Je dégraisse régulièrement ce bouillon pour que ce soit léger. Bien sûr que nous allons gagner le concours parce que c'est un plat simple, typique, historique ! Il ne reste rien d'une poule au pot pour 5 personnes à la fin du repas".



L'auberge chez Lazare qui présente à la carte uniquement le plat fétiche d'Henri IV, roi de France et de Navarre, affiche complet jusqu'au mois d'avril prochain à Arros de Nay.

