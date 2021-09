Cyril Lignac vous donne sa recette pour un clafoutis aux raisins moelleux

Christian habite dans le Puy-en-Velay et aimerait que Cyril Lignac l'aide à cuisiner "une recette sucrée à base de raisins".

"On va faire un clafoutis. On a toujours tendance à la cerise, aux pommes et là on va le faire aux raisins", démarre Cyril Lignac qui révèle son astuce pour cette recette : "On va y mettre un tout petit peu de kirsch pour relever tout ça".

On commence par beurrer le moule. Puis, prenez 400g de raisins (blancs ou rouges) que vous pouvez épépiner. Mélangez 200g de farine et 150g de sucre. Versez 25cl de lait et là on ajoute deux cuillères à soupe de kirsch ou de rhum. On fouette, on ajoute 2 œufs et on mélange. "La pâte à clafoutis c'est un peu comme une pâte à crêpes en fait, très liquide", ajoute le chef. Cuisez 45 minutes à 180 degrés. "Et là on a les raisins, le kirsch, le moelleux et on peut le manger comme ça", précise Cyril Lignac.