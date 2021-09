Comment concocter un flan autre qu'à la vanille ? "C'est vrai que c'est difficile, car c'est tellement bon le flan à la vanille. On va le faire à la noix de coco, car ça marche bien aussi", démarre Cyril Lignac. "On aura une autre texture, parce que finalement la vanille, c'est comme une épice. On peut aussi faire des flans à la cannelle, à la fleur d'oranger. La noix de coco, ça va nous apporter de la texture", ajoute le chef.

Dans un saladier, mettez 80g de coco râpée. "Ma petite astuce, c'est lorsqu'on utilise de la noix de coco, ce qui est génial, c'est de la torréfier. C'est-à-dire qu'on achète la boule de coco. Souvent, on l'utilise blanche, alors qu'on a plus qu'à la mettre au four sur du papier sulfurisé et là on la torréfie et d'un coup ça a un goût de noix de coco comme un biscuit", révèle Cyril Lignac. Ensuite, on met 25cl de lait concentré, 25cl de lait de coco, deux œufs et 40g de sucre. On peut varier les plaisirs avec le sucre, si on veut, on peut le diminuer.

On verse dans un plat et on fait cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. Le flan est alors bien doré et moelleux à l'intérieur. On le laisse tiédir et on peut l'accompagner de fruits frais. Il se déguste aussi avec une crème fouettée. "Bien entendu on peut aussi prendre de la pâte feuilletée, pâte sucrée, versez le flan dessus puis mettre au four", conclut Cyril Lignac.