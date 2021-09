Les astuces de Cyril Lignac pour sublimer le gibier avec du café

Christina vit dans les Ardennes et aimerait cuisiner pour l'anniversaire de son père " du gibier", car "il adore ça".

"C'est compliqué de cuisiner le gibier, mais je vais donner une recette à base de chevreuil", démarre Cyril Lignac. Il faut d'abord bien saisir les morceaux de chevreuil dans une poêle avec de l'huile, "pour qu'ils soient bien caramélisés". Ensuite, pillez du café et mettez-le dans une sauteuse à couvert pour qu'on ait le goût du café brûlé. "Le gibier avec le café ça marche bien", précise le chef.

On termine cette recette "un peu comme une sauce poivrade" c'est-à-dire qu'on met un peu de jus, on déglace avec un peu d'alcool, on fait réduire et "on a alors une sauce au café". Vous pouvez accompagner ce plat avec un petit gratin d'oignons façon gratin dauphinois explique Cyril Lignac : avec de la crème, des oignons, du lait et on le cuit doucement. "C'est vrai aussi que le gibier ça marche bien avec ces petits gratins d'oignons", ajoute Cyril Lignac.