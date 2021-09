Cuisine : la recette de Cyril Lignac pour des marrons glacés fondants et bien confits

Céline habite à Cholet et aimerait faire des marrons glacés et demande à Cyril Lignac : "Comment choisir les marrons ? Faut-il une sorte spéciale et surtout comment les préparer ?"

"Déjà les marrons qui se mangent, c'est une version un peu modifiée de la châtaigne sauvage (...) ces bogues [de marron, ndlr] ne contiennent qu'un seul fruit contrairement aux châtaignes dans la nature qui ont des bogues avec deux fruits", explique Cyril Lignac.

Épluchez vos marrons et faites-les tremper dans de l'eau. Plongez dans une casserole et portez-les à ébullition pour enlever la petite membrane. Pelez les marrons et faites cuire15 minutes à petit feu, avant de les faire refroidir.

Dans une belle cocotte, prenez 75cl d'eau, 750g de sucre. Chauffez tout doucement et augmentez le feu lorsque le sucre devient transparent. Quand le sirop bout, ajoutez de la vanille ou on peut aussi mettre du rhum ou les deux. Ensuite, plongez les marrons dans un petit panier dans ce bouillon et faites-les cuire 1 minute. Stoppez la cuisson et on les laisse tranquillement pendant 24 heures. Le lendemain, on réégoutte les marrons, on les replonge 3 minutes dans le bouillon et vous répétez l'opération pendant deux jours.