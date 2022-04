Cyril Lignac dévoile sa recette inratable de gougères au fromage

Ce 12 avril, Cyril Lignac partage une recette facile de gougères au fromage.

Il faut démarrer cette recette par une pâte à choux avec 75g d'eau et 75g de lait. Ajoutez un peu de sel et de sucre, puis 65g de beurre. Faites fondre la préparation. Juste à côté on ajoute 85g de farine d'un coup d'un seul hors du feu. Desséchez la pâte puis rajoutez les œufs, du parmesan ou du comté ou du cheddar. Vous pouvez aussi ajouter des épices comme du curcuma.

On poche puis on fait cuire à 250 degrés puis on baisse à 160 degrés pendant 30 minutes. Cette recette est pour l'apéritif et si vous voulez en faire pour un repas, fourrez la gougère avec des champignons et de la béchamel.

