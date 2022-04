Cyril Lignac dévoile sa recette de gâteau en feuilles de brick aux pommes

Ce 4 avril, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour réaliser un dessert avec des feuilles de brick.

"Qui dit feuille de brick, dit beurre, déjà ça commence bien", explique Cyril Lignac le sourire aux lèvres. Étalez les feuilles de brick et mettez-les dans un moule. Au fur et à mesure, beurrez les feuilles de brick et ajoutez du tapioca, "qui va permettre de faire cette petite pâte pour éviter que ça détrempe la feuille de brick et que ce soit très croustillant", détaille le chef. Ajoutez des pommes tranchées et versez du miel sur la préparation et de la cannelle.

Enfournez 15 à 20 minutes à 200 degrés. "Quand on tranche ce gâteau de bricks, on a le croustillant à l'intérieur, des fruits frais avec les pommes, de la cannelle et le tour est joué", conclut Cyril Lignac.

