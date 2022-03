Ce 28 mars, Cyril Lignac dévoile des astuces pour bien réussir un rôti de porc à la bière.

"Il faut déjà choisir des bières blondes légères", démarre le chef qui vous recommande de ne pas prendre de bière brune pour éviter l'amertume de la sauce pour le rôti. Dans une poêle, faites fondre du beurre demi-sel avec des oignons que vous faites caraméliser. Ajoutez un peu de sucre ou une cuillère de miel. Ensuite, on déglace avec de la bière et on laisse cuire, "mais on ne laisse pas trop réduire, car on va verser cette sauce sur le rôti quand il est presque cuit", précise Cyril Lignac.

Dans une autre poêle, faites colorer votre rôti salé et poivré avec de l'huile d'olive. Ajoutez du beurre demi-sel et arroser bien le rôti. Au four, faites cuire des pommes de terre et des carottes. Enfournez votre rôti et arrosez-le de beurre et d'huile d'olive, faites cuire à 180 degrés pendant 40-45 minutes. Tournez la viande sur toutes ses faces et 10 minutes avant la fin de cuisson, versez la sauce à la bière et aux oignons.

