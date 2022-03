Cyril Lignac dévoile sa recette de tarte à la crème brûlée onctueuse

Ce 30 mars, pour les fans de pâtisserie, Cyril Lignac dévoile sa recette de tarte à la crème brûlée.

"C'est terriblement bon parce qu'on a en plus de la crème brûlée, une pâte croustillante", explique Cyril Lignac. Démarrez la recette par confectionner une pâte à tarte classique avec du beurre et de la farine la veille. Mettez la pâte dans un moule et faites-la cuire au four pendant 20 minutes à 175 degrés. Piquez bien le fond de la pâte.

Ensuite, baissez le four à 100 degrés et à côté, faites la crème brûlée. Mélangez 6 jaunes d'œufs et 70 grammes de farine. Fouettez le tout et ajoutez 25cl de crème liquide et 25cl de lait froid que vous faites infuser avec de la vanille et de la fève de tonka. Mélangez puis déposez la préparation sur la pâte à tarte.

Faites cuire pendant 1h-1h15 à 100 degrés. "Il ne faut pas que ça bout pour que la crème brûlée soit très onctueuse", détaille le chef. Ajoutez du sucre sur la tarte quand elle sort du four. Faites-la caraméliser puis passez à la dégustation.

