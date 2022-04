Cyril Lignac partage sa recette facile de margate au chorizo et aux palourdes

Ce jeudi 31 mars, Cyril Lignac explique comment cuisiner la margate, qui est une variété de seiche pêchée sur les côtes vendéennes.

"C'est un grand calamar donc il faut le vider, l'éplucher", explique le chef. Vous pouvez évidemment demander à votre poissonnier de vous préparer la margate. Coupez ensuite des petites tomates que vous vous faites revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive et des morceaux de chorizo Bellota. Ajoutez des palourdes et récupérez 20cl de ce jus. Mixez le tout avec de la crème, "ça nous fait une sauce hyper onctueuse", détaille Cyril Lignac.

Faites poêler les morceaux de margarate avec des morceaux de tomates. Versez la sauce et à côté ajoutez les palourdes et les petits coquillages "pour avoir un plat complet et c'est hyper bon car on a le côté hyper tendre de la margate, le chorizo un peu épicé et les tomates qui ont du jus", ajoute-t-il.

