Cuisine : les recettes et les astuces pour faire manger des légumes aux enfants

Sébastien Parraud, chef privé de Mon Mec en Cuisine, explique dans Nous Voilà Bien ! comment rendre les légumes "sexy" pour que toute la famille en mange. "En fait, il y a toujours un fil conducteur que j'essaie de respecter, quelle que soit la saison et ce que j'ai sous la main, c'est d'avoir ce qu'on appelle au Japon, l'umami. C'est-à-dire un équilibre entre l'acidité, le croquant, le sucré et essayer d'avoir quelque chose d'à la fois riche, complexe, tellement simple et où rien ne prend le dessus. Tout s'accorde parfaitement", révèle Sébastien Parraud.

"Il y a aussi des exhausteurs de goûts qui vont permettre de mettre en valeur certains plats, certains légumes. Je pense par exemple à du butternut ou du chou-fleur quand on est en automne hiver, où on va faire une sauce tahini à base de fromage blanc grec, de pâte de sésame, une huile d'olive, un trait de citron, un peu de sel du zaatar, un mélange qu'on attribue aux Libanais, qui est composé de graines de sésame, de sumac, d'origan, de sel, principalement", explique le chef.

"On va pouvoir napper les légumes simplement rôtis au four avec un trait d'huile d'olive. Et pour pimenter la chose, on va pouvoir ajouter dessus des graines de grenade parce qu'elles vont apporter de l'acidité du sucre, mais aussi des noix de cajou torréfiées, des herbes fraîches (comme du persil ciselé", poursuit Sébastien Parraud.

La recette d'huile infusée

Pour faire votre huile infusée, on peut prendre une huile d'olive et mettre des zestes d'agrumes, si possible bio ou non traitées dès l'instant qu'on utilise les zestes.

On peut aussi, de manière un peu plus complexe, prendre un bouquet de sauge, le mettre à sécher pendant 20 minutes à 120-150°C au four et une fois, une fois sortis du four, prendre un briquet, y mettre le feu et plonger la sauge dans de l'huile d'olive pendant 10 minutes, pas plus, sinon, ça apporte de l'amertume filtrée. Et cette huile d'olive, on va pouvoir l'utiliser pendant les dix jours qui vont suivre.

Comment cuisiner les petits pois frais ?

Pour cette recette de saison, "il faut faire un mélange d'une salade avec des petits pois frais croquant, des fraises, un peu de feta, poivre, sel, huile d'olive, basta et un peu de menthe ciselée dessus. Et voilà, on a un truc tout bête", révèle le chef Parraud.

"Sinon, si les soirées sont un peu plus fraîches, on peut se lancer dans un risotto", ajoute-t-il. Commencez par réaliser un risotto classique : "on fait son riz translucide à l'huile d'olive, on déglace au vin blanc, on reste à côté et surtout, on mouille à hauteur". Au bout de 20-25 minutes, selon la quantité de riz évidemment, on verse les petits pois crus dedans. On peut rajouter aussi des têtes d'asperges et c'est magnifique avec un petit tour de moulin à poivre", conclut Sébastien Parraud.