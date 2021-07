Cet été, RTL reçoit chaque matin un prestigieux chef qui dévoilera ses conseils culinaires. Ce lundi, c'est le chef étoilé Christian Têtedoie, meilleur ouvrier de France depuis 1996 et président de l'association des maîtres cuisiniers de France, qui nous livre sa recette pour un succulent tartare de fraises.

En effet, la fraise est un fruit de saison : "les premières arrivent fin mars/début avril et après on peut aller jusqu'à fin octobre, puisque la fraise est un fruit remontant, donc on a deux productions par an", rappelle celui qui est à la tête de trois restaurants à Lyon.



Si l'on dit que la fraise peut être mangée salée, le chef la préfère sans aucun doute en dessert. Ainsi, il partage ce lundi sa recette du tartare de fraise : pour le réaliser, il suffit de couper les fraises en petits morceaux, auxquels on ajoute un filet de citron pour relever les pupilles gustatives. Enfin, on fait un mélange à base de yaourt et d'herbes et voilà un dessert frais, savoureux et de saison.