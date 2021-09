Alimentation : quels aliments consommer pour être en forme cet automne ?

Cela va faire 5 semaines que la rentrée est passée. Certains et certaines peuvent déjà se sentir très fatigués. Il faut alors faire le plein de vitamines pour cet automne.

"On a besoin de se requinquer, de faire le plein de vitamine C, vitamine D, pour être en forme et effectivement, pour affronter l'automne sans être malade", explique Solveig Darrigo Dartinet diététicienne-nutritionniste. La vitamine C se trouve dans "les crudités, les fruits (le raisin), les légumes crus, les kiwis, etc... Les choux, la mâche... Donc si possible, il faut manger au moins deux fruits par jour, et une crudité sous forme de légumes", poursuit la diététicienne-nutritionniste.

La vitamine D se trouve dans les poissons gras, même en boîte comme les sardines, les harengs, le maquereau, mais aussi dans le foie et les jaunes d'œufs. "Mais souvent, on est obligé de prendre un complément en vitamine D, que peut nous prescrire le médecin pour compenser justement ces mois de moindre luminosité", précise Solveig Darrigo Dartinet.

Des aliments riches en fer pour lutter contre la fatigue

"Le fer est important dans les mécanismes d'immunité", rappelle Solveig Darrigo Dartinet. On va la trouver dans les viandes rouges, les moules, les œufs, le foie et les lentilles.

Quant au magnésium, "plus on est stressé, plus on en manque. Donc là, il faut faire appel à ce qu'on appelle les graines, notamment les graines de courges, les légumes secs et les céréales complètes", détaille la diététicienne-nutritionniste. Les eaux minérales "permettent aussi d'apporter un peu de magnésium".

Le zinc, est aussi "un super nutriment très important pour l'immunité". Vous pouvez le trouver dans les "germes de blé en paillettes", disponibles dans les rayons diététiques, "et là on peut en mettre sur ses crudités, dans ses laitages".

Pensez à nourrir votre flore intestinale

"70% des cellules immunitaires sont contenues dans notre flore intestinale. Alors, ça veut dire qu'on va lui donner les bonnes bactéries pour qu'il soit efficace et notamment ce qu'on appelle les probiotiques", explique Solveig Darrigo Dartinet. Consommez ainsi des yaourts au lait fermenté ou lait ribot et en boissons : le kéfir de fruits [eau de fruits fermentés, ndlr] ou le miso qu'on a dans la soupe miso.

Quid des plantes et des huiles essentielles en prévention des rhumes ?

"Il faut savoir que les trois quarts des sirops et des médicaments sont quand même faits, justement avec des plantes, voire des huiles essentielles", déclare Solveig Darrigo Dartinet. Misez sur le cyprès, "qui a une action antivirale", l'échinacée "qu'on retrouve assez souvent dans des bonbons au miel" qui est "immunostimulante et antibactérienne". En tisanes, vous pouvez siroter du thym, de l'eucalyptus ou du sureau.