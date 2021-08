"Top Chef" : la recette du saucisson chaud lyonnais et lentilles de Yann Lalle

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui partage ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce mercredi 4 août, Yann Lalle, le chef du Poêlon d'Or à Lyon, révèle ses astuces pour cuisiner un plat 100% lyonnais : lentilles et saucisson chaud.



"Il faut d'abord un beau saucisson lyonnais à cuire chez votre charcutier", commence le chef. Mettez-le à pocher dans l'eau c'est-à-dire dans un court-bouillon assaisonné. À l'ébullition, plongez le saucisson dans l'eau, laissez un léger frémissement pendant une bonne vingtaine minutes, car il ne faut pas que le saucisson éclate.

Pour les lentilles, prenez 60g de légumes par personne et faites-les tremper dans de l'eau la veille. Doublez le volume d'eau par rapport au volume de lentilles "et surtout ne salez pas les lentilles en début de cuisson, sinon on aura beaucoup de mal à les cuire. On sale en fin de cuisson", prévient Yann Lalle. Les lentilles cuisent 15 à 20 minutes. "Si vous avez un peu dépassé la cuisson, il ne faut pas avoir peur de les rincer légèrement, cela arrêtera la cuisson", ajoute le chef. Mettez ensuite les lentilles dans un saladier et dégustez avec le saucisson chaud.