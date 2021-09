Cuisine : la recette healthy des citrons farcis aux rillettes de maquereau

Ces rillettes moins caloriques que la recette traditionnelle ont aussi l'avantage d'être vitaminées à souhait grâce au citron intégré dedans. Quant au maquereau, riche en oméga 3 et vitamine D, il s’avère utile pour booster notre immunité, indique dans sa recette Solveig Darrigo Dartinet diététicienne-nutritionniste.

Demandez au poissonnier de vider les maquereaux. Posez-les dans une grande cocotte d’eau froide, salez et ajoutez le bouquet garni. Faites cuire en laissant frémir l’eau, mais non bouillir. Dès qu’ils remontent à la surface, enlevez-les à l’écumoire. Déposez-les sur une assiette, éliminez leur peau et leurs arêtes. Émiettez leur chair et mettez-la dans un saladier. Laissez tiédir.

Mélangez avec le fromage blanc, la ciboulette, l’huile, le jus de citron, les câpres, l’échalote, le sel et le poivre. Coupez les chapeaux des citrons et évidez-les. Coupez leur pulpe en petits dés. Ajoutez-les aux rillettes de maquereaux et réservez au réfrigérateur. Au moment de servir, garnissez généreusement les demi-citrons avec cette farce.