Petite par la taille, mais grande par ses bienfaits sur notre organisme, la cranberry ou canneberge, est souvent citée comme moyen pour soigner une infection urinaire. S'il est recommander de consulter un médecin si vous souffrez d'une infection de ce genre, plutôt que de boire des litres de jus de cranberry, ce fruit d'Amérique du Nord a une forte teneur en antioxydants.

Parmi eux, le resveratrol présent également dans le vin rouge et le jus de raisin. "Ces baies sont concentrées en flavonoïdes qui aident à neutraliser les radicaux libres présents dans les cellules", précise à RTL.fr Florence Foucaut, diététicienne, nutritionniste et membre de l’Assocation Française des Diététiciens Nutritionnistes (AFDN).

Ce phénomène aide à limiter l’apparition des maladies cardiovasculaires comme les troubles du rythme cardiaque ou les maladies vasculaires cérébrales. Autre atout : une protection contre certains cancers. "Les fruits les plus riches en antioxydants sont teintés par des pigments d’anthocyane. Parmi eux on trouve les bleuets, les myrtilles, la framboise ainsi que le cassis". Comme l’ensemble des antioxydants, la cranberry protège aussi les neurones et ralentit donc les effets du vieillissement cellulaire.

D'autres études ont également démontré, par le même mécanisme, l’efficacité des cranberries pour lutter contre la plaque dentaire et donc limiter l’apparition de certaines affections touchant les gencives. Des actions validées par certaines instances, puisque depuis 2004, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) reconnaît dans un avis favorable les bienfaits de la cranberry.

Attention aux jus de cranberries vendus dans le commerce Florence Foucaut, diététicienne

"Attention aux jus de cranberries vendus dans le commerce. Ils sont très sucrés pour couvrir le goût un peu âpre de la boisson. Je recommande plutôt de prendre des jus light. Pour une réelle efficacité, la consommation doit être quotidienne et même de deux verres par jour", conseille Florence Foucaut à RTL.fr. Les cranberries peuvent aussi être glissées dans des sauces ou mélangées dans des salades.