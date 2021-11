L’œuf est-il bon pour la santé ?

L'œuf est un aliment intéressant. Déjà parce qu’il peut se manger de plein de façons différentes : à la coque, au plat, en omelette, dur, brouillé ou en cocotte. Et il entre dans la composition de nombreuses recettes. Il est donc facile à intégrer dans notre alimentation. Les œufs sont une excellente source de protéines, d’acides aminés, de vitamines et de minéraux.

Il peut remplacer avantageusement la viande. C’est une bonne alternative. Ses protéines sont complètes, de bonne qualité contenant tous les acides aminés essentiels à l’organisme. Deux œufs fournissent environ 15 grammes de protéines, soit presque autant qu’un steak ou qu’’un filet de poisson de 100 grammes. Et ce qui ne gâte rien, il s’avère bon marché comparé aux autres sources de protéines animales.

Ses protéines sont très bien assimilées. Celles contenues dans le blanc sont plus digestes cuites. A l’inverse, celles du jaune sont mieux digérées quand elles ne le sont pas trop. Donc, l’idéal est de consommer l’œuf poché ou mollet.

L'œuf est aussi riche en vitamines et minéraux. Il apporte aussi du fer, du sélénium, des vitamines A et E aux propriétés antioxydantes, et de la vitamine D dont on peut manquer sous nos latitudes en hiver. C’est aussi une excellente source de vitamine B12, une vitamine présente seulement dans les produits animaux, ce qui est intéressant pour les personnes qui suivent un régime végétarien.

Pas plus de 3 œufs par semaine si on a du cholestérol

Mais il contient aussi du cholestérol. Environ 185 milligrammes. Mais tout le monde n’est pas affecté de la même façon par le cholestérol alimentaire. Et il faut savoir que ce sont les graisses saturées qui font le plus augmenter le taux de cholestérol sanguin.

Alors, pour les personnes qui n’ont pas de cholestérol, ni de problème de santé particulier, il n’y a pas de raison de bouder l’œuf. Selon une récente méta-analyse, une étude menée sur 170.000 personnes dans 50 pays, consommer jusqu’à 1 œuf par jour n’est pas associé à un risque accru de cholestérol et de troubles cardiovasculaires. À condition, bien sûr, de ne pas accompagner les œufs de bacon, saucisses et toasts beurrés.

Si on a du cholestérol ou une maladie cardiovasculaire, l’œuf n’est pas interdit. Il est juste préférable de le consommer avec modération. Car en plus de fournir du cholestérol, l’œuf apporte des graisses saturées, contenant une substance, la choline, pouvant être transformée par le microbiote intestinal en composé soupçonné de favoriser l’athérosclérose.

Donc, si on a du cholestérol, une maladie cardiaque, ou même des facteurs de risque cardiovasculaire, comme le diabète par exemple, il est recommandé de ne pas en consommer plus de trois par semaine.

Comment bien choisir ses œufs

On est attentif au code tamponné sur la coquille des œufs : 0, 1, 2 ou 3. Il permet de connaître le mode d’élevage. Quand vous choisissez les code 0, c’est-à-dire "bio", et 1 "élevage en plein air", vous essayez de privilégier des conditions d’élevage plus décentes et contribuez à mettre un terme à l’élevage en batterie, particulièrement cruel.



En revanche, le profil nutritionnel d’un œuf ne varie pas beaucoup selon son mode d’élevage. Néanmoins, quand les poules sont élevées en plein air, elles peuvent, en plus de leur alimentation, picorer de l’herbe et des vers…, ce qui contribue à des œufs de meilleure qualité.



Et si vous avez succombé à la tendance d’élever des poules dans votre jardin, sachez que si vous leur donnez des graines de lin, vous augmenterez la teneur en oméga-3 de leurs œufs, des acides gras essentiels, bénéfiques pour le système cardiovasculaire.