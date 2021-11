Alimentation : Mac Lesggy explique ce qu'est l'intolérance au lactose

L'intolérance au lactose concerne près d'un Français sur deux. Si la science a parfaitement compris et décrypté cette intolérance, elle est encore victime de nombreuses idées reçues qui sont fausses pour la plupart.

Mais tout d'abord, qu'est-ce que le lactose ? Dans les laits, de vache, de brebis ou de chèvre, on retrouve plusieurs ingrédients : de l’eau, des protéines, des lipides ou corps gras, qui serviront à faire le beurre par exemple, mais surtout des glucides, c’est-à-dire des sucres. Et le sucre principal du lait s’appelle, tout simplement, le lactose.

Ce lactose est donc omniprésent dans les différents laits, mais également dans les fromages ou les yaourts. Ces produits laitiers vont être digérés au niveau de notre intestin et comme souvent, ils sont digérés grâce à l’aide d’une enzyme spécifique qui va permettre de casser en petits morceaux le lactose afin qu’il traverse la paroi intestinale. Cette enzyme spécifique s’appelle la lactase. Et c’est parce que tous les enfants sécrètent de la lactase qu’ils peuvent digérer le lait maternel comme les autres produits laitiers. Mais à la puberté, les choses se compliquent.

Quand le lactase ne s'assimile plus

Chez certains, la sécrétion de lactase va s’arrêter tandis que chez d’autres, elle va se poursuivre tout au long de la vie. Très logiquement, les premiers ne vont plus pouvoir digérer le lait, tandis que les seconds vont pouvoir digérer le lait et les produits laitiers jusqu’à leur mort. Et dans le cas des premiers, quand il n’y a plus de lactase, le lactose ne s’assimile pas. Il va séjourner quelques heures dans le tube digestif où il va fermenter sous l’action des bactéries de notre microbiote produisant des gaz ce qui provoque des gonflements et des ballonnements. C’est l’intolérance au lactose. Mais, même si l'on est intolérant au lactose, il est possible de consommer des produits laitiers.



