Pourquoi sert-on du jus de tomate dans les avions ?

S'il semble normal de trouver des jus d'orange et des jus de pomme sur les chariots des avions, c'est bien plus pour étonnant pour le jus de tomate. Et pourtant, les gens en demandent souvent au personnel navigant, si on en croit un chiffre assez étonnant révélé par la compagnie aérienne Lufthansa : 1,3 million de jus de tomate servi par an. Pour vous donner, un ordre d’idée, la bière, c’est 1,7 million de litres !

On a donc essayé de comprendre ce qui pouvait causer cette attirance pour le jus de tomate en avion. Des chercheurs ont demandé à des gens de boire un verre de tomate, puis ils les ont placés dans un simulateur de vol. Et là rebelote, on leur a fait reboire le même jus. Tous ont préféré le goût du jus de tomate en situation de vol plutôt qu’au sol. Il a donc fallu chercher une explication rationnelle et on l’a trouvée.

En fait, il y a une explication scientifique et une explication comportementale. La scientifique, c’est que le bruit en vol, autour de 85 décibels, ce qui équivaut, mine de rien à une tondeuse à gazon, et la pressurisation de la cabine affectent le goût, celui du salé et du sucré, mais pas celui du jus de tomate qui relève de l’umami, une des 5 saveurs de base avec l’acide et l’amer.

L'importance du mimétisme

Quant à l’explication comportementale, elle est double. Il y a d’abord le fait que beaucoup de gens qui partent en avion vont découvrir de nouveaux horizons et ils accompagnent cela d’attitudes différentes de leurs habitudes, comme prendre un jus de tomate. Et puis il y a le mimétisme : on entend quelqu’un qui en commande un et on se dit : "Tiens pourquoi pas ?". Il a de la chance, le jus de tomate, il est populaire. Ce n'est pas comme le potage tomate de la machine au boulot que personne prend jamais et qui se demande bien ce qu’il fiche là.

