NOËL - Quels sont les risques quand on commande à l'étranger ?

Les sites de revente, de seconde main sont devenus véritablement un outil incontournable pour faire ses achats. Comment paye-t-on sur ces sites ? Comment ça se passe si vous avez un coup de cœur sur un article ? Il faut connaître quelques rudiments avant de se lancer.

Des prix défiant toute concurrence… Les sites de vente à l’étranger proposent souvent des offres imbattables. Pour autant, il convient d’être prudent avant d’acheter en dehors de nos frontières. Car les pièges sont nombreux. Et des coûts cachés peuvent souvent rapidement faire grimper la facture.



La vente en ligne peut aussi être synonyme de désagréments comme lorsque votre commande n'arrive pas. Voici nos conseils quand votre colis semble s'être fait la malle. Sachez aussi que le Code de la consommation vous protège, notamment avec ce que l'on appelle la "Garantie légale de conformité"

