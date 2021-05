Travaux : ce qu'il faut vérifier avant de choisir son artisan

publié le 29/05/2021 à 06:30

Entreprendre des travaux dans son appartement ou sa maison n’est jamais une tâche facile, et faire appel à un artisan pour les réaliser est une étape clé pour la réussite de votre projet. Cette démarche demande du temps et certaines connaissances juridiques ou techniques pour obtenir le maximum de garantie.

Avant de choisir le bon artisan, il faut en effet effectuer un certain nombre de démarches pour être certain de trouver le bon. Déjà, vérifiez que le professionnel avec lequel vous êtes en contact est bien inscrit au répertoire des Métiers de l’artisan, ce qui est obligatoire. S’il exerce sous forme d’une société, il doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Ces documents vous donneront des informations importantes sur l’ancienneté et donc la pérennité de son entreprise.

Vérifiez ensuite que votre artisan est affilié aux assurances obligatoires. Il doit spontanément vous remettre, avec son devis écrit, un justificatif de son contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale qu’il a souscrit. Après cette remise, ne vous contentez pas de cette information : appelez l’assurance pour être certain qu’il s’agit bien d’une assurance en cours de validité.

Rencontrez l’artisan !

Un artisan sérieux doit, avant d’émettre son devis, se déplacer sur les lieux pour établir celui-ci et prendre connaissance de l’étendue exacte des travaux. Les devis ne se font jamais à distance. Et bien sûr, ne vous contentez pas d’un seul devis. Faites en faire plusieurs avec plusieurs artisans.

Vérifiez bien toutes les mentions d’un devis avant de le signer. Le devis doit comporter des mentions obligatoires : l’identification de l’artisan et son affiliation à une assurance.

Exigez aussi que ce devis soit précis et qu’il comporte une date de début des travaux et d’achèvement des travaux avec la durée prévisible de ceux-ci. Enfin, ne payez pas l’intégralité des travaux au moment de la signature du devis. Versez un acompte, lequel ne doit jamais excéder 30%. Avec toutes ces vérifications, non seulement vous éviterez les mauvaises surprises, mais vous serez à peu près certains d'avoir choisi un artisan consciencieux et digne de confiance pour la réalisation de vos travaux !

