Les sites de revente, de seconde main sont devenus véritablement un outil incontournable pour faire ses achats. Comment paye-t-on sur ces sites ? Comment ça se passe si vous avez un coup de cœur sur un article ? Il faut connaître quelques rudiments avant de se lancer.

Par exemple, vous achetez un produit, vous le payez, mais sachez que ce n'est qu'au moment de la validation que votre argent sera mis en possession de l'acheteur. Autrement dit, vous avez une vraie garantie que votre argent ne s'envole pas et surtout que vous réceptionnerez bien la marchandise.

Car le fléau sur ces sites, ce sont évidemment les achats qui ne donnent rien au bout. C'est ce que l'on voit pulluler dans CPVA : toutes ces personnes qui se font avoir en étant trop confiantes, à donner de l'argent, généralement non pas par paiement sécurisé, mais par virement bancaire. Mais le problème, c'est surtout que l'on paie, mais que l'on n'a pas le produit derrière. Comment s'en prémunir ?

