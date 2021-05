publié le 24/05/2021 à 11:44

Stéphanie a 43 ans et, avec son mari, elle se lance dans le projet d’une vie : la construction d’une maison. Les travaux se déroulent dans les règles et vient le jour de la réception de la maison, le 17 juin 2020. Mais ce jour là, Stéphanie constate plusieurs soucis : des fissures sur les murs de la façade, des volets défaillants...

Et les problèmes majeurs viennent d’un manque d’isolation dans le bureau, les WC et dans le sellier. Du chauffage a été posé dans la dernière pièce sans que ce ne soit prévu. Par conséquent, une pièce est chauffée sans isolation. L’ensemble est noté en réserve. Mais depuis maintenant bientôt 10 mois, ces défauts sont toujours existants.

Un expert et un huissier ont été convoqués pour réaliser des rapports sur les fissures et l’isolation. Stéphanie a relancé le constructeur et le garant qui répondent faire le nécessaire, mais sans suite. Elle compte aujourd'hui sur l'aide de Julien Courbet pour que l’entreprise vienne finir les réparations des différentes réserves mise en avant lors de la réception des travaux.

