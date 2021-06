Voiture d’occasion : les vérifications à effectuer pour ne pas se faire rouler

publié le 12/06/2021 à 06:30

En matière d’occasion, on ne le dit jamais assez : attention aux pièges ! Tout d’abord, privilégiez le vendeur professionnel au vendeur particulier. Un éventail très large de professionnels existe et surtout le vendeur professionnel est souvent agent d’une marque. Il engage donc son image et il a besoin de garder une réputation de fiabilité.

Avant d’acheter, il faut aussi vous renseigner sur le prix de la voiture d’occasion en consultant l’argus ou les cotes de l’occasion. Ensuite, ne vous contentez pas d’un regard superficiel sur la voiture, assurez-vous que le véhicule est en bon état : soulevez le capot, faites démarrer le moteur, essayez le véhicule...

N’achetez pas non plus un véhicule sans que l’on vous remettre le certificat d’immatriculation et le certificat de visite de contrôle technique, obligatoire pour un véhicule d’occasion de plus de quatre ans. Avant de payer, vérifier aussi l’historique du véhicule pour vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un véhicule trafiqué notamment au niveau du kilométrage. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site HistoVec.

Si malgré toutes ces précautions vous avez acheté un véhicule qui n’est pas conforme à ce que vous attendiez, alors vous devrez saisir le Tribunal pour obtenir ou bien l’annulation de la vente, ou bien l’indemnisation ou bien la prise en charge par le vendeur des réparations indispensables. Vous avez une année à compter de la révélation du vice pour assigner votre vendeur.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.