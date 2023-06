On ne présente plus le Viagra, cette pilule bleue miracle qui sert à résoudre momentanément les troubles érectiles chez l’homme. On vient de lui découvrir une autre vertu : il est également particulièrement utile pour se remettre du décalage horaire ! Des chercheurs argentins ont démontré que le Viagra aide à réguler le rythme circadien, l’horloge interne du corps humain.

Pour le découvrir, les scientifiques ont mené une expérience sur des hamsters de laboratoire. On leur a administré une faible dose de sildénafil, la molécule principale du Viagra. Puis, les chercheurs ont exposé les animaux à une sorte de décalage horaire provoqué par de brusques changements de lumière. Résultats, les hamsters sous Viagra se sont adaptés beaucoup plus vite au changement d’horaire que les autres, 50 % plus rapidement !

Pour comprendre, c’est la molécule GMP cyclique qui joue un rôle essentiel dans le processus de synchronisation entre la lumière et notre mécanisme interne. Il suffit d'un changement soudain pour dérégler l'ensemble. Pour compenser tout cela, il faut un afflux supplémentaire de cette molécule. C’est ce que permet le Viagra !

Résultat, une accélération de l’horloge biologique, comme si cette dernière tournait plus vite et permettait donc plus rapidement de se recaler. C’est pour ça d’ailleurs que ce processus marche surtout dans le sens ouest-est, car dans l’autre sens, il faudrait ralentir l’horloge biologique, ce que ne permet pas le Viagra... Et bonne nouvelle, pas de sexisme ! Les effets anti-décalages horaires fonctionnent chez les hommes, mais aussi pour les femmes. Ces dernières pourront aussi prendre la petite pilule, aussi pour mieux "s’envoyer en l’air". Mais cette fois, au sens aérien du terme !

