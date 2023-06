Lidl, Action, Stockomani, Gifi,... quel est le supermarché discount le moins cher ?

Flavie Flament reçoit Olivier Dauvers. Journaliste spécialiste de la grande distribution à RTL. Olivier Dauvers explique en quoi les enseignes "hard discount" se révèlent être la solution économique pour les consommateurs. À l’heure où l'inflation poursuit sa course folle dans les rayons des supermarchés, les enseignes, qui promettent des prix vers le bas, sont devenues "branchées".

Rien de surprenant selon l'invité de Nous Voilà Bien. "Comme disait Édouard Leclerc, en 1958 : les petits prix, les pauvres en ont besoin et les riches en raffolent. Quelque part, on comprend mieux pourquoi, sur les parkings des Lidl ou des magasins Action, vous voyez autant de belles voitures que de voitures moches", souligne le journaliste. "Il y a une forme de mixité derrière cette phrase. Celui qui est modeste, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Celui qui est aisé, c'est parce qu'il veut faire autre chose de son argent. Dans tous les cas, on est content de se retrouver dans ces enseignes-là, qui proposent des prix bas", explique-t-il.

Ces magasins battent certes leurs pleins, mais qui de Lidl, Aldi, Stockomani, Gifi ou Netto remporte la guerre des prix ?

Pourquoi choisir les enseignes discount ?

Aller aux courses fait mal au porte-monnaie. Malgré tout, chaque pièce a son revers positif. Oliviers Dauvers pronostique un mois de septembre "vert", dans le prolongement du mois de mars connoté "rouge". Consommer n'a jamais coûté aussi cher et la saison de l'été ne fera pas exception, malgré quelques réductions. "Progressivement, les marques des distributeurs et les premiers prix vont baisser leur coût. Il ne faut pas non plus s'attendre à des réductions drastiques", rappelle le journaliste.

Il faut savoir que la part de la matière première est importante dans les marques des distributeurs comme Leclerc ou Lidl. Actuellement, les matières premières baissent, comme le blé. "En proportion, ça pèse davantage dans des pâtes de chez Intermarché, de chez Leclerc ou de chez Auchan, que dans des Panzani", ajoute Oliviers Dauvers.

Si les prix restent attractifs, qu'en est-il de la qualité ? Dans ce genre de magasins, il faut rappeler que la proposition de gammes est moins étendue. Pourtant, les marques trouvent indéniablement leur public. "Le point commun et qui reste central malgré tout, c'est que dans toutes ces enseignes, il n'y a aucun superflu ou de coûts marketing qui feraient grimper le prix. On se concentre sur le produit en lui-même", pointe-il.



Quel magasin "hard discount" est le moins cher ?

Parmi toute l'offre discount sur le marché français, Action reste l'enseigne préférée des Français. "Action rend riche. Ces magasins ont quasiment un rôle sociologique. Quand vous avez du mal à consommer parce que vous êtes modeste, aller dans un hypermarché, c'est une tentation incroyable de produits que vous ne pouvez pas vous payer. Chez Action, il y a tellement de petits prix, qu'on peut consommer sans soucis et donc, il n'y a pas d'exclusion", détaille l'invité.

Autre marque qui bat son plein, c'est Lidl. De réputation accessible et pas chère, la marque a réussi à se tailler une connotation plus populaire ces dernières années. "L'ancienne est désormais branchée. Ils ont quasiment réussi le pari de transformer le cheap en chic, tout en gardant des prix intéressants", confirme le spécialiste de la grande distribution. Ce dernier rappelle la tendance du textile "spécial Lidl" comme des paires de chaussures ou des accessoires, apparue il y a quelques années. "Ces collections éphémères ont été hyper prisées. Tout le monde s'est battu pour avoir une paire de chaussettes ou une paire de chaussures Lidl", se souvient-il.

D'autres enseignes se sont également spécialisé comme le bricolage ou l'électroménager. "Quand vous voulez faire des achats pour la maison, vous pouvez aller chez les deux enseignes historiques qui s'appellent Leroy Merlin et Castorama. Sinon vous avez Brico Dépôt, qui est le hard discount de Castorama. Et pour l'électroménager, vous avez Gifi, Stockomani, Maxi Bazar, qui jouent le rôle de discounter. Ces enseignes-là, sont un peu les drogueries qu'on avait dans les années 60-70, où vous trouviez quasiment de tout", conseille-t-il.

La force de ces enseignes à bas prix se résume en deux points : "une attente sociale pour du discount en France, et que les consommateurs viennent d'abord chercher des produits. Désormais, l'expérience n'est plus une priorité, ce qui compte, c'est de faire des économies", conclut Oliviers Dauvers. En France, le succès de ces magasins peut se traduire par le nombre de nouvelles constructions, notamment en périphéries. L'ouverture des enseignes discount est en augmentation et cette tendance est bien partie pour se maintenir en 2023.