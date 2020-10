Reconfinement : ce qui restera ouvert et ce qui devrait fermer dès vendredi

publié le 28/10/2020 à 21:06

Beaucoup le craignaient, la situation sanitaire l'exigeait, Emmanuel Macron l'a annoncé. La France va de nouveau connaître une période de confinement de sa population pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie du coronavirus. Plus souple qu'au printemps, le reconfinement prévoit que les lieux "essentiels" resteront ouverts.

On trouvait en mars-avril, dans ces lieux, l'ensemble des commerces vendant des produits alimentaires, y compris les commerces d'alimentation animale. À ceux-ci s'ajoutent, pour ce reconfinement, les crèches, écoles, collèges et lycées, ainsi que les chantiers BTP et les usines. Les cimetières seront aussi ouverts pour la Toussaint et les enterrements.

Les banques et assurances, pharmacies, bureaux de poste, opticiens et établissements de santé devraient aussi rester accessibles, comme en mars-avril, tout comme les services de réparation de véhicules, d'ordinateurs, les bureaux de tabac, les hôtels et camping, les services funéraires, les stations service, loueurs de voitures. Les magasins de presse et papeteries étaient aussi considérés comme "essentiels" lors du premier confinement, ainsi que les blanchisseries et les magasins de bricolage.

Par définition, l'ensemble des autres lieux devraient fermer, notamment les restaurants que le gouvernement a tenté d'épargner jusqu'ici. Le Premier ministre Jean Castex détaillera les mesures ce jeudi 29 octobre à partir de 18h30.