et AFP

publié le 14/04/2020 à 07:33

Le 11 mai. "Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai", a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution diffusée ce lundi 13 avril. "Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir", a poursuivi le chef de l'Etat.

A partir de cette date-là, les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront "progressivement" leurs portes, a-t-il indiqué. "Le gouvernement aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire", a poursuivi Emmanuel Macron. En revanche, les cours ne reprendront "physiquement pas avant l'été" en ce qui concerne l'enseignement supérieur.

Il faudra également attendre quelques semaines supplémentaires pour pouvoir à nouveau se rendre dans les cafés, les restaurants mais aussi les hôtels ou encore les cinémas et les théâtres. Aucune date n'a pour l'heure été avancée. Les grands festivals et événements avec un public nombreux, eux, "ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain", a ajouté Emmanuel Macron.