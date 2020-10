Coronavirus : des vacanciers inquiets face à l'hypothèse d'un reconfinement

publié le 28/10/2020 à 16:29

La perspective d'un reconfinement est plus que jamais d'actualité à quelques heures d'une allocution d'Emmanuel Macron ce mercredi 28 octobre à 20 heures. Les Français se montrent déjà inquiets et résignés. Selon un sondage Harris interactive, 7 Français sur 10 redoutent ce scénario. Mais 54% valideraient un confinement strict, semblable à celui du printemps dernier.

Pour ceux qui sont en vacances loin de chez eux, cela complique tout, comme à Quiberon. Élodie et Mathieu, commerçants, acceptent le reconfinement et retournent dans le Calvados. "On n'a pas trop le choix, on fait ce qu'on nous demande", dit l'un. "Si la situation s'aggrave, il faut prendre les décisions adéquates", répond l'autre. "Un reconfinement total, c'est peut-être excessif, vu la situation économique, reconnaît pourtant Élodie. Partiel, il me semble inévitable. Il faut faire quelque chose."

Au camping, dernière session de surf pour Véla, habitante du Val-de-Marne et ses enfants. "Quoiqu'il arrive, on rentrera, explique-t-elle. Au pire, on paiera une amende. Mais on est plusieurs millions en vacances actuellement. Je ne pense pas qu'on puisse nous coincer sur notre lieu de villégiature."

Arthur et Charlotte, 12 et 14 ans, veulent retrouver leur collège. "J'ai vraiment envie de pouvoir continuer le collège pour voir mes potes et continuer à travailler parce que je n'ai pas une super moyenne", s'inquiète le premier. "C'est grave ce qu'il se passe, estime la seconde. Mais je ne sais pas si je m'en rends compte vraiment."