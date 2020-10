Reconfinement : les évêques veulent des exceptions pour fêter la Toussaint

Coronavirus et reconfinement : les évêques veulent préserver la Toussaint

publié le 28/10/2020 à 19:11

Emmanuel Macron devrait annoncer ce mercredi 28 octobre un reconfinement national qui pourrait débuter dès ce jeudi 29 octobre à minuit. Face à cette hypothèse, certains se demandent s'ils pourront ou non aller fleurir la tombe de leurs proches. La Conférence des évêques de France (CEF) a écrit au Président dès ce mardi pour le sensibiliser à cette question.

"Cette année, on le sait, beaucoup de personnes qui nous ont quittés sont parties seules, explique Vincent Neymon à RTL, porte-parole de la CEF. Les conditions du confinement ont été compliquées pour accompagner les personnes mourantes. Cette année, nos contemporains croyants ou non auront à cœur d'aller se recueillir dans les cimetières."

"C'est traditionnellement ce qui est fait le 1er [jour de la Toussaint, ndlr] et le 2 novembre [jour de commémoration des défunts], rappelle Vincent Neymon. Le 1er novembre tombe un dimanche, donc on peut penser que beaucoup se rendront dans les cimetières." Il estime que "les mesures sanitaires doivent aussi prendre en compte ce besoin intime que chacun de nous porte de recueillement et de mémoire."

"Le président de la CEF Éric de Moulins-Beaufort a écrit au Président Emmanuel Macron pour permettre aux personnes qui le souhaitent d'aller se recueillir dans les cimetières", explique le porte-parole, qui évoque la possibilité "d'une dérogation" et l'aménagement "des accès de manière qu'on puisse respecter les gestes barrières."