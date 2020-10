publié le 29/10/2020 à 07:40

La deuxième vague s'annonce "plus dure et plus meurtrière" que la première. "Submergé" par l'accélération de l'épidémie de coronavirus, alors que "400.000 morts supplémentaires" seraient à déplorer si aucune mesure supplémentaire n'était prise, "j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus", a annoncé Emmanuel Macron dans une allocution télévisée mercredi 28 octobre.

Ce nouveau confinement entrera en vigueur dans la nuit de jeudi 29 octobre à vendredi 30, à minuit. Il doit être maintenu jusqu'au 1er décembre au moins. Toutefois, il y aura une "tolérance" pour permettre aux vacanciers de retrouver leur domicile.

Tous les quinze jours, des points de situation seront réalisés, avec d'éventuels aménagements, notamment pour rouvrir les commerces. Le Premier ministre Jean Castex doit prendre la parole ce jeudi 29 octobre à 18h30 pour préciser les modalités de ce deuxième confinement.