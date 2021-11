Qu'est-ce que l'AIV, ces "super-limiteurs" qui vont équiper les voitures neuves ?

Les radars seront-ils bientôt inutiles ? On parle de plus en plus des "super-limiteurs", ce système incitant à ralentir automatiquement en cas de dépassement de vitesse. Ils seront mis en place dès juillet sur les modèles neufs de voiture. S'il est vu comme un système intrusif pour certains, il est également vu comme un moyen efficace pour faire baisser le nombre de victimes sur les routes. On parle d'une réduction de 30% du nombre d'accidents.

Ce système va surveiller en permanence la vitesse à laquelle vous roulez et la comparer aux limitations autorisées sur la route que vous empruntez. Pour cela, votre voiture sera équipée d'un système de géolocalisation et d'une petite caméra intelligente, capable de lire les panneaux. En fonction de votre emplacement, votre auto pourra vous dire si vous roulez trop vite. Dans ce cas, un bip sonore va retentir, accompagné d'un pictogramme sur le tableau de bord. Le même principe que pour les ceintures de sécurité.

Ce nouveau système s'appelle AIV : Adaptation intelligente de la vitesse. Il sera toutefois possible de le désactiver, comme pour le limiteur, mais uniquement au démarrage. L'AIV sera obligatoire sur les nouveaux modèles de voiture dès juillet prochain, puis équipera toutes les voitures neuves deux ans plus tard. L'idée, puisque c'est une mesure européenne, est d'avoir zéro mort sur les routes à l'horizon 2050.