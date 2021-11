Pourquoi la location avec option d'achat de voitures est-elle de plus en plus plébiscitée ?

Avec la question du pouvoir d'achat sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines, question à laquelle s'ajoute la pénurie des voitures neuves sur le marché, on pourrait se laisser tenter par une LAO, une location avec option d'achat.

D'après les derniers chiffres que l'on vous révélait le 1er octobre dernier, la LOA a bondi de plus 70% depuis le début de l'été sur le parc locatif. Pour le neuf, presque deux Français sur trois choisit ce mode de financement contre un sur dix il y a seulement quatre ans. Il faut dire que cette formule a beaucoup d'avantages. Mais attention aux pièges, notamment lorsque vous rendez le véhicule loué.

Pour illustrer ce changement de mentalité des consommateurs, la LOA "ne représentait rien chez les particuliers il y a vingt ans", nous explique Flavien Neuvy à la tête de l’Observatoire automobile Cetelem.

Des offres à 4 euros par jours

"Elle était utilisée par les professionnelles", explique-t-il. "Aujourd'hui, cette formule représente trois quarts des financements des véhicules neufs. C'est un bond spectaculaire en très peu de temps", confirme le spécialiste.

Il est en effet difficile d'échapper à la tentation en ce moment. Quasiment toutes les pubs pour les voitures nous appâtent avec des offres alléchantes. Vous remarquez au passage qu'on ne donne plus le prix du véhicule, on donne désormais le prix du loyer mensuel. Un loyer attractif, parfois sans un centime d'apport comme une Mini à moins de 300 euros par mois. On y trouve aussi les stars du marché : la Clio ou la Peugeot 208 ou encore la nouvelle Dacia Sandero avec des offres à 4 euros par jour.

Pour rappel, il existe deux possibilités : la LOA (location avec option d'achat) et la LLD, la location longue durée. Si le principe est le même, à savoir un loyer mensuel, la principale différence réside sur la possession ou non du véhicule.

La LLD, un service "tout compris"

Avec la LOA, à la fin du contrat, vous pouvez devenir propriétaire de la voiture à un prix défini d'avance et fixé en fonction de ce qu'on appelle la valeur résiduelle, c'est-à-dire la valeur estimée du bien en fin de location. Comptez une durée moyenne entre deux et quatre ans.



Dans la LLD, tout est compris. L'entretien, la révision, l'assurance : votre budget est bien défini à l'avance. Ce service permet en quelque sorte une tranquillité d'esprit, c'est d'ailleurs la philosophie de ces formules. Et pas de tracas pour revendre sa voiture

Les Français choisissent massivement la location alors qu'on supposait qu'ils étaient attachés à la propriété de leur voiture. "C'est ce qu'on pensait il y a 20 ans lorsque les premières offres de location sont arrivées" sur le marché, explique M. Neuvy.

"On constate que ce n'est pas aussi simple que cela. "Ce qui compte réellement" pour le consommateur, "c'est d'avoir l'usage exclusif de son véhicule et de pouvoir l'utiliser quand il veut", poursuit-il.