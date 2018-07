Limitation de vitesse, ceintures de sécurité : des mesures qui sauvent des vies

publié le 05/07/2018 à 12:03

Édouard Philippe s'est exprimé sur RTL lundi 2 juillet sur la ceinture de sécurité, l'interdiction du portable au volant et les 70 km/h sur le périphérique de la capitale. Ces mesures, auraient, selon le Premier ministre, sauvé des vies.



Les chiffres confirment ses propos. Prenons le périphérique parisien : le passage a 70 km/h a bel et bien permis de faire baisser le nombre d'accidents de 18 %. Le Premier ministre parle aussi de la ceinture de sécurité, qui a été adoptée pile il y a 45 ans, en juillet 1973. Au départ l'obligation a été mal acceptée. Pourtant, à l'époque, 16.000 personnes se tuaient chaque année sur nos routes. Six mois plus tard, le nombre de tués chute de 30 %.

Chute également du nombre de victimes après la mise en place des limitations de vitesse. Les fameux radars, eux, ont permis de sauver 23.000 vies en dix ans, selon la Sécurité Routière. Toutefois, il ne faut pas oublier les progrès techniques des voitures. ABS, ESP, et autres airbags ont permis de sauver des milliers de vies. Et l'arrivée de la voiture autonome est un grand espoir, puisque 94 % des accidents sont liés a une erreur du conducteur.