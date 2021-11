C'est une nouvelle arme pour lutte contre les excès de vitesse. Dès le mois de juillet, sur tous les véhicules neufs, un limiteur de vitesse sera obligatoire dans toute l'Union européenne.

Concrètement, les voitures seront équipés d'un système d’Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV) ou ISA pour Intelligent Speed Assistance. Au delà de la régulation de vitesse, ce système permettra aux nouveaux véhicules de détecter un dépassement de la vitesse autorisée et de vous prévenir via une alerte sonore et visuelle si vous êtes au dessus de ce seuil.

Autre grande nouveauté pour les automobilistes. La vitesse sera également réduite puisque le dispositif atténue la vitesse du véhicule. Il sera donc plus difficile d’appuyer sur la pédale d’accélérateur et celle-ci vibrera si vous roulez trop vite.

Un système fiable à 90%

Mais pas de panique pour les férus du volant. Vous pourrez toujours conduire votre véhicule en totale autonomie et désactiver le système.

Pour fonctionner le système AIV sera doté d'une caméra placé à l'intérieur du véhicule et qui aura la capacité de lire tous les panneaux sur la route. En cas d'absence du système, une balise gps permettant de géolocaliser votre véhicule prendra le relais. Mais le système se veut fiable à 90% sur un parcours de 400 à 500km en ville, sur route et autoroute.

Si le système s'avère concluant, il sera généralisé à tous les véhicules, même les plus anciens durant l'été 2023.