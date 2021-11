Auto : la radio, source audio préférée des automobilistes à 90%

Crédit : Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Que ce soit pour écouter l'info ou la musique, la radio reste pour les automobilistes un moment très fort. En effet, selon une récente étude européenne, la radio est de loin la source audio préférée des automobilistes, à 90%. 65% déclarent d'ailleurs écouter la radio très souvent lorsqu'ils sont au volant, c'est loin devant les services de musique en streaming (23%) ou les écoutes de CD (15%).

Cette étude confirme la force de notre média selon Hervé Godechot, membre du CSA. "Il faut se rappeler que la radio est le média préféré des Français, c'est 40 millions d'auditeurs chaque jour. Qu'en plus de ça ils aiment l'écouter en voiture, ce n'est pas étonnant. On a peut-être encore plus cette relation intime", dit-il.

La qualité de l'écoute va encore s'améliorer. Comme la télévision qui a connu le passage à la TNT, la radio connait elle celui au DAB+ (digital audio broadcasting), une technologie complémentaire à la bande FM. "Ça permet d'avoir un son de très bonne qualité. Il n'y a plus besoin de chercher la fréquence, il suffit de taper le nom de la radio", explique Hervé Godechot. Cette écoute devrait vite s'étendre.