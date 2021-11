Automobile : les 50 ans du Peugeot 103, idole de toute une génération

Ce dimanche 21 novembre, RTL vous emmène dans sa machine à remonter le temps, direction 1971, année de la sortie du Peugeot 103 qui fête ses 50 ans cette année. 1971, l'année où le stationnement devient payant à Paris et résonne Pour un flirt de Michel Delpech. Dans ce contexte post-68, ce modèle apparaît : Peugeot lance ainsi un cyclomoteur hyper abordable pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture robuste et simple d'utilisation et d'entretien. En 1974, le 103 bat tous les records avec plus de 550.000 ventes.

Un engin qui n'a pas pris une seule ride 35 ans plus tard. Séquence retour vers le futur au volant d'un modèle SP, sans pédales : il faut la pousser pour la démarrer. Mais quand elle est lancée, elle pétarade et vibre de partout, même à 40 km/h !

Ce modèle poids plume de 60 kilos, couleur bleu ou corail, a fait vibrer toute une génération. Plus rapide qu'un Solex, robuste dès sa sortie en 1971, ce cyclo va séduire un public rural. Puis le 103 va faire fureur auprès des lycéens. Dès 14 ans, on cassait la tirelire, et les pieds de ses parents pour en acheter une.

Sa légende tient à son style de conduite comme le guidon resserré, façon menotte ou en mode motard. De multiples versions sont sorties aux looks originaux, comme le style bikers, comme le détaille Hervé Charpentier, le responsable du musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux et gardien des engins les plus rares de la marque.

Le modèle le plus vendu de Peugeot

"Une version était incontournable : c'était le Peugeot 103 Chopper. Son guidon était très haut et très écarté, ce qui faisait penser à un style américain pour coller à l'air du temps, pour les jeunes de l'époque", explique-t-il.

Racing, Chrono, SP, RCX, Chopper, Fun, Indiana, Turbo... De nombreuses versions de ce modèle ont été vendues. Aujourd'hui, le cyclo 103 fait la joie des collectionneurs. Comptez 800 à 1.000 euros pour une occasion, selon son état. Ce modèle connaît par ailleurs une super côte de l'autre côté de l'Atlantique. "On a beaucoup de témoignages venant des Etats-unis : le 103 est exporté vers les grandes villes américaines", poursuit M. Charpentier.

Le Peugeot 103 est donc l'engin de tous les records puisque c'est le modèle le plus vendu de la marque avec 3 millions d'exemplaires, assemblés jusqu'en 2006 dans l'usine de Mandeure dans le Doubs. Sa production a ensuite été prolongée au Maroc et en Chine jusqu'en 2017.

Pour célébrer les 50 ans de ce mythique cyclomoteur, une grande exposition est organisée dès demain, lundi 22 novembre, et jusqu'au 31 janvier au musée de Peugeot à Sochaux.