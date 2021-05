publié le 04/05/2021 à 05:42

Dans l'attente de la réouverture des cafés, restaurants et hôtels, les professionnels du secteur se hâtent, alors que la Commission européenne espère pouvoir rouvrir les frontières à tous les voyageurs vaccinés dès la fin du mois de juin. À l'approche du pont du mois de mai, le secteur du tourisme retrouve enfin le sourire : près de 600.000 billets SNCF ont été vendus pour l'Ascension. À Royan (Gironde), les hôteliers sont en plein préparatifs.

À l'entrée de son hôtel vue sur mer, Alexandra réceptionne ses dernières livraisons. Cette professionnelle et son mari Christophe ont repris un établissement de sept chambres avec restaurant, qu'ils ont totalement rénové. Le couple attendait avec impatience le retour des touristes.

De fait, à l'approche de l'assouplissement des restrictions sanitaires, les clients réservent en masse pour les ponts du mois de mai et bien au-delà. "Tout s'accélère et tout notre équipe est arrivée", lance la gérante. "Tout le monde commence à réserver pour mai, notamment pour le week-end de la pentecôte", poursuit Alexandra.

L'établissement est d'ores et déjà sollicité pour "les weeks-ends de juin". Après plus d'un an de crise sanitaire, les touristes "ont besoin de sortir" : "J'ai quatre ou cinq appels par jour" pour des séjours d'une ou deux semaines cet été, confie-t-elle. En cuisine, son époux Christophe se réjouit de "retrouver les sensations de la cuisine" et "l'ambiance du service".

Alors que le couple est encore dans "les grandes préparations et le grand nettoyage", reste pour lui une seule préoccupation majeure : choisir avec soin la carte du restaurant pour le 19 mai prochain.

