publié le 26/04/2021 à 21:17

C'est une information RTL. Le Syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL, appelle les pilotes d'Air France à refuser de voler. Une consigne est passée ce lundi 26 avril au matin, à destination de tous les pilotes d'Air France. L'indication est claire : refusez les vols vers l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine ou encore le Chili, si vous n'êtes pas vaccinés.

Aujourd'hui, seuls les plus de 55 ans peuvent prétendre à la vaccination, face au coronavirus. Problème, Air France continue de desservir les destinations où les variants, considérés comme dangereux, sont présents. À bord, les membres d'équipages, comme les pilotes, hôtesses et stewards ne sont pas tous vaccinés ; et ils restent parfois sur place, en escale, plusieurs heures avant de repartir.

Raison pour laquelle le premier syndicat de pilotes souhaite que tous les personnels soient vaccinés, peu importe leur âge, et que leurs emplois soient intégrés à la liste des professions prioritaires. Le SNPL est en discussion avec le gouvernement et le dialogue n'est pas rompu, fait-on savoir ce lundi soir, au ministère chargé des Transports. Mais sans pour autant accéder à la demande des pilotes, pour l'instant. Le ministère de la Santé travaille également sur ce dossier.