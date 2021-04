publié le 27/04/2021 à 07:09

Les Dom-Tom en tête, Barcelone en chute libre... Quand la Covid rebat les cartes des destinations préférées des Français. Pour ceux qui ont pu voyager ces derniers mois, c'est le grand chamboule tout. Les prix des vols se sont même effondrés vers certaines grandes capitales européennes.

Les destinations plébiscitées l'année dernière ont radicalement changé par rapport à 2019 et la période juste avant la pandémie. Le comparateur de vols Liligo a compilé ses données pour comparer le Top des destinations en 2019, avant la Covid, et en 2020, après la crise sanitaire.

Il apparait très clairement que les destinations qui étaient dans le Top 3 ont été reléguées dans le classement. En mars 2019, on retrouvait Alger, New York et Pointe-à-Pitre alors qu'en 2020, Pointe-à-Pitre prend la première place, suivi de Fort-de-France et de Saint-Denis à la Réunion.

Les Dom-Tom prisés par les touristes

Les pays où les autorités ont mis en place des mesures pour accueillir les touristes et les Dom-Tom ont été prisés l'année dernière, notamment pour les fêtes de fin d'année. Le Portugal a accueilli beaucoup de touristes tout comme Dubaï malgré une augmentation de 8% des billets.

Le site a également comparé les tarifs appliqués avant et après la crise du coronavirus. Les prix ont baissé pour les capitales européennes notamment dans le Sud avec Barcelone et Rome et des réductions allant jusqu'à 24% et 19% pour Lisbonne, soit presque 50 euros de remise sur certains billets en un an. À l'inverse, Toulouse a augmenté de 29% et Marseille de 16%.

