et AFP

publié le 03/05/2021 à 17:59

Photos à l'appui sur le compte Twitter du club, avec Marquinhos assis aux côtés de Neymar dans l'avion et Mbappé debout et souriant face à Presnel Kimpembe, la délégation du Paris Saint-Germain s'est envolée pour Manchester et a bien atterri, lundi 3 mai dans la matinée, à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions face à City.

S'il est resté aux soins et n'a pas participé à l'entraînement collectif, dimanche 2 mai, Mbappé fait donc bien partie du groupe retenu par Mauricio Pochettino. Si le champion du monde a assisté depuis les tribunes à la victoire du PSG contre Lens (2-1) en raison d'une contracture au mollet droit, son coach s'est déclaré "optimiste" quant à sa participation à l'Etihad Stadium.

"On l'évalue au jour le jour. Je pense qu'il pourra jouer", a indiqué le technicien argentin. Auteur de quatre buts lors du 8e aller au Barça (trois à l'aller, un au retour), d'un doublé à Munich en quart aller, Mbappé reste sur deux matches sans marquer en Ligue des champions. Nul doute que sa présence ou non au coup d'envoi, mardi 4 mai (21h), aura une incidence sur la capacité de Paris à renverser la tendance après le revers 1-2 de l'aller.

Gueye suspendu mais dans le groupe

Également laissé au repos face à Lens, Alessandro Florenzi et Leandro Paredes sont également de retour dans le groupe. Le PSG s'est déplacé avec 25 joueurs, parmi lesquels le milieu Idrissa Gueye, pourtant suspendu. Sorti en début de match samedi 1er mai, Colin Dagba a aussi été convoqué pour le choc face aux Anglais.

Quant à Neymar, il a promis dans une interview diffusée sur le site internet du club d'être "le premier guerrier qui partira au combat". "Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner. Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne", ne cache pas le Brésilien.

Je ferai tout pour ramener cette qualification Neymar Partager la citation





Le numéro 10 va encore plus loin : "Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette qualification quoi qu'il arrive, même s'il faut mourir sur le terrain". Blessé à l'aller comme au retour face au Barça, double passeur décisif à Munich, excellent au retour mais contrarié par les montants de Neuer à trois reprises, Neymar avait plongé comme son équipe face à City à l'aller.