Bicentenaire de la mort de Napoléon : la trajectoire fulgurante de Bonaparte

publié le 03/05/2021 à 12:42

Bâtisseur de l'État moderne et grand stratège pour ses défenseurs mais aussi despote, misogyne et fossoyeur de la République selon ses détracteurs, Napoléon Bonaparte a connu une trajectoire fulgurante qui, en seulement quelques années de pouvoir, a laissé une trace éternelle.

Un "météore", voilà comment a été qualifié Napoléon tant il file rapidement dans ce XIXe siècle si agité. L'historien corse, Antoine-Marie Graziani, relève qu'il s'agit d'une histoire ancienne chez les Bonaparte, débarqués en Corse en 1514 : "Napoléon meurt à 52 ans, son père est mort à 39 ans et si je remonte l'arbre généalogique, aucun Bonaparte n'a dépassé 55 ans. Ce sont des gens qui vivent dans le temps rapide, ce qui peut expliquer le fait d'être pressé continuellement par le temps", explique l'historien.

Quand il prend le pouvoir, en tant que premier Consul, il a 30 ans et quatre mois. Son empire va alors passer au pas de charge, comme le rappelle Thierry Lentz. "Le gouvernement de Napoléon dure 14 ans, ce qui représente les deux septennats de François Mitterrand. C'est tout de même très court à l'échelle de l'histoire", constate l'historien. "On voit une force qui a été transmise à ses collaborateurs par Napoléon, l'un d'entre eux répétait souvent : 'Sous le gouvernement de Bonaparte, la médiocrité s'est sentie du talent'".

Quand le météore s'éteint à Sainte-Hélène, en 1821, Napoléon Bonaparte est âgé de 51 ans et neuf mois. Il a été pressé d'entrer dans l'Histoire et ne l'a pas quittée depuis.