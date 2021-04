publié le 26/04/2021 à 09:10

Alerte sur nos grille-pains et lave-linge ! La fabrication de ces appareils requiert en effet des puces électroniques, pour les programmer notamment, et voilà que les industriels n’en trouvent plus. Une pénurie qui frappe déjà l’industrie automobile, Volkswagen par exemple a dû réduire sa production de 100.000 voitures, Ford vient de fermer 12 usines aux États-Unis, Jaguar Land Rover deux au Royaume-Uni, Renault remet en cause son calendrier de production. Idem pour les fabricants de téléviseurs et de smartphones. Samsung a repoussé à l’année prochaine la sortie de son nouveau terminal.

Une telle pénurie est due à une incroyable conjonction de facteurs. D’abord l’épidémie, à double titre. Elle a fait considérablement augmenter la demande d’ordinateurs et de téléphones, à cause du télétravail. Or, ces appareils nécessitent beaucoup d’électronique. Elle a aussi désorganisé les chaînes de production de puces elles-mêmes, pendant le confinement. Ensuite, une tempête de neige au Texas, il y a quelques semaines, a perturbé des usines. Puis le déploiement de la 5G dans le monde, très consommateur d’électronique. Puis encore des stocks de composants faits par la Chine, qui redoute de ne plus pouvoir se fournir en produits technologiques à cause des sanctions américaines.

Et enfin une incroyable sécheresse à Taïwan, une île au sud-est de la Chine, qui est le premier producteur mondial de semi-conducteurs, ce sont justement ces puces électroniques. Pour la première fois depuis 56 ans, aucun typhon n’a frappé Taïwan, donc les réserves d’eau sont au plus bas. Or, l’industrie des puces a besoin de beaucoup d’eau, notamment pour laver les composants fabriqués. TSMC, le premier fabricant mondial, consomme à Taiwan 156.000 tonnes d’eau par jour, c’est l’équivalent de 60 piscines olympiques.

De nouvelles usines en cours d'installation

L'installation de nouvelles usines est en cours, mais c’est long et cher. Une usine dernier cri, c’est 20 milliards de dollars d’investissements. TSMC, toujours lui, projette d’investir 100 milliards dans les prochaines années. Il va notamment construire une gigantesque unité de production à Phoenix, dans l’Arizona, aux États-Unis.

En Europe, nous n’avons que peu de capacités, nous sommes très largement dépendants de l’Asie, Taiwan, la Corée du Sud. Il y a bien un fabricant franco-italien, SMT, héritier de Thomson, et c’est une très belle entreprise. Mais les puces les plus évoluées, les plus petites, sont fabriquées exclusivement à Taiwan. Pour vous donner une idée, on en est à faire des objets de 3 nanomètres, ça fait trois milliardièmes de mètre, c’est la longueur de pousse d’un ongle en trois secondes. Ça demande une technologie très sophistiquée.

Afin de réduire notre dépendance, il y a le projet d’implanter une usine TSMC en Europe. Mais les Français voudraient l’installer près de Grenoble, à Crolles, où se trouve déjà un pôle technologique de développement de l’électronique, qui s’appelle Minalogic. Les Allemands tirent de leur côté, et voudraient faire venir les Taïwanais à Dresde en Saxe, dans les anciens Länder de l’Est. C’est là que se trouve le second centre d’expertise européen, Silicon Saxony. France contre Allemagne, c’est Taïwan qui va arbitrer ce match décisif pour l’avenir de nos grille-pains.