Pourquoi les États-Unis craignent que la Chine envahisse Taïwan

La 7e Flotte des États-Unis a expliqué que le USS John Finn, destroyer lance-missiles de la classe Arleigh Burkede, a navigué mercredi 10 mars dans le détroit qui sépare la Chine continentale et Taïwan.

C'est la troisième opération de ce type depuis l'investiture du président américain Joe Biden. Elle est notamment destinée à "montrer l'engagement des États-Unis en faveur d'une zone indo-pacifique libre et ouverte".

Pékin revendique actuellement la quasi-totalité des îles de la mer de Chine méridionale et se plaint régulièrement des opérations américaines dans ce secteur, théâtre d'une lutte d'influence avec Washington.

Il est clair que Taïwan fait partie de leurs ambitions L'amiral américain Philip Davidson





Ce passage s'est déroulé le jour où le commandant des forces américaines dans la région, l'amiral Philip Davidson, a affirmé redouter une menace militaire de la Chine de plus en plus grande. "Je crains qu'ils ne soient en train d'accélérer leur projet de supplanter les Etats-Unis (...) d'ici 2050", a déclaré le chef du commandement militaire indo-pacifique. "Il est clair que Taïwan fait partie de leurs ambitions et je pense que la menace est évidente dans la décennie qui vient, en fait au cours des six prochaines années",

a-t-il poursuivi.

Taïwan compte 23 millions d'habitants, et est dirigée depuis 1945 par un régime qui s'y était réfugié après la victoire des communistes en Chine continentale en 1949 à l'issue de la guerre civile chinoise. La "République populaire de Chine", basée à Pékin, considère ce territoire comme une de ses provinces et menace de recourir à la force en cas de proclamation formelle d'indépendance sur l'île.



Plusieurs pays voisins comme les Philippines, la Malaisie, Brunei, l'Indonésie, Singapour et le Vietnam contestent également certaines revendications chinoises dans cette zone, une route-clé du commerce maritime mondial.

Depuis l'arrivée au pouvoir à Taïwan en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen, issue d'un parti considéré comme traditionnellement hostile par Pékin, la République populaire de Chine a multiplié les efforts pour isoler davantage l'île, d'un point de vue diplomatique, économique, mais aussi militaire.