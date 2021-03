GARO / Phanie / Phanie via AFP

Si vous avez l'intention d'acheter un réfrigérateur ou une télévision, il y a du nouveau. Depuis lundi 1er mars, l'étiquette énergie a changé. Il était temps, car elle vient de fêter ses 25 ans et, en 25 ans, l'électroménager a fait des progrès. Ce qui était économe hier, ne l'est donc plus vraiment aujourd'hui.



Vous étiez très satisfaits d’avoir acheté un lave-vaisselle A la semaine dernière, censé être très économe. Mais aujourd'hui, il est classé G.

Cette étiquette, créée il y a 25 ans, n'était plus pertinente, car on a ajouté au fil des années, des classes supplémentaires, les fameux : A +, A++, A+++. Donc comme chaque nouveau modèle était plus performant que le précédent, ils étaient tous classés A et un modèle A+ était finalement le moins performant du marché.

La Commission européenne remet donc tout à plat. La classe A, est laissée volontairement vide, pour pousser les fabricants à innover et à progresser en matière d'économie d'énergie. En choisissant la classe B, la meilleure, c'est 150 euros d'économisé par an sur la facture. Sachant que les réfrigérateurs d’aujourd’hui consomment 75% d’énergie de moins qu'il y a 25 ans. Et les lave-vaisselles consomment 2 fois moins d’eau qu’il y a 10 ans.

