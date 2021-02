publié le 13/02/2021 à 10:00

À compter du 1er mars, l'électroménager va se doter d'une nouvelle étiquette-énergie. Avec les confinements en 2020, la vente d'appareils électroménagers est en forte hausse. De quoi forcément bouleverser les habitudes des consommateurs qui vont voir apparaître de nouvelles indications. Nous Voilà Bien ! fait le point sur ces changements.

Utilisée depuis plus de 25 ans, l'étiquette-énergie si connue des consommateurs va évoluer. "Elle a perdu de sa clarté avec les classes supplémentaires ajoutées, explique Armelle Levy, journaliste RTL. Les consommateurs étaient perdus avec ces 'A+' 'A++'...". Fini donc la complexité, retour à la simplicité. "On revient sur une échelle de 'A' à 'G', du vert au rouge", continue la journaliste.

Un changement pour le consommateur, qu'il faut prendre en compte dans la qualité des produits. "Il faudra comprendre qu'un produit aujourd'hui classé 'A+++' deviendra 'B' ou 'C', ou encore un produit 'AA+' passera 'F' ou 'G'", fait remarquer Armelle Levy. Une perception donc qui change, mais qui simplifie grandement la compréhension de ces étiquettes pour l'acheteur, qui pouvait jusque-là ressentir de la confusion au milieu de toutes ces signalétiques.

Un enjeu écologique

Si, pour les consommateurs, cette nouvelle étiquette-énergie obligatoire les poussent à acheter des appareils plus vertueux, pour les fabricants aussi, la concurrence est relancée. "Ils sont poussés à s'améliorer. Le but est de réduire sensiblement les émissions de dioxyde de carbone et les consommations d'eau et d'électricité", explique Armelle Levy.

En 2030, cette nouvelle fiche, couplée à l'interdiction de mise sur le marché de produits trop énergivores, devrait permettre à l'échelle de l'Union Européenne de réduire de 46 millions de tonnes les émissions de dioxyde de carbone et d'économiser l'équivalent d'un an de consommation électrique d'un pays comme le Danemark. "On accentue les différences entre appareils, et on compare mieux les offres entre concurrents. L'étiquette est plus lisible et plus précise", ajoute la journaliste.

Pour autant, l'électroménager a un prix. Et parfois, pour faire des économies sur le long terme, il faut accepter de mettre la main au porte-monnaie. "Si on fait l'effort de payer un peu plus cher au départ, on peut faire jusqu'à 20 % d'économies par la suite, ce n'est pas négligeable" affirme Armelle Levy.

D'ici 15 jours, cette nouvelle étiquette ne concernera que les appareils produisant du froid, ainsi que les lave-linges et lave-vaisselles. Les ampoules et luminaires devraient suivre à partir de septembre 2021. Quant au sèche-linges et aspirateurs, il faudra attendre l'année prochaine.

Electroménager : que va changer la nouvelle étiquette énergétique pour les consommateurs ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.













Santé : les compléments alimentaires sont-ils vraiment utiles ?

Invitée : Julie Martory, journaliste spécialisée nutrition et bien-être à Top Santé, partenaire de l'émission.



















Alimentation : toutes les pâtes à tartiner se valent-elles ?

Invitée : Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 Millions de consommateurs, en charge de la rubrique Alimentation.



